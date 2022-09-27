4 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde çalışma yaptı. Hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ’kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ’izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak’ ve ’imal etmek ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., cezaevine teslim edildi.