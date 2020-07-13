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4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
KAYSERİ 13.07.2020, 11:13
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Kayseri’nin Talas ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 38 SC 036, 38 BG 757, 34 BLB 663 ve 38 FC 881 plakalı araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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