4. Kayseri Kitap Fuarı ertelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın 08 Ekim-17 Ekim tarihleri arasında yapılmasının planlandığı hatırlatıldı. Önceki yıllarda ziyaretçi rekoru kırılan ve alanında örnek gösterilen 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın yine aynı coşku ve verimlilikle yapılmasının önemine işaret edilen açıklamada, ünlü yazarlar ve yayınevlerinin pandemi şartları da dikkate alınarak daha sağlıklı koşullarda kitap dostlarıyla bir araya getirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Ünlü yazarlar ve yayınevlerinin de halk sağlığını dikkate alan yaklaşımlarda bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın ileri bir tarihe ertelenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.