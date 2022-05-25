Son Dakika
Fahrettin Altun: " (Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık"
4 hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı
Kayseri’de 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
KAYSERİ 25.05.2022, 09:41
Kayseri’de 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, kentte 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca, ’hırsızlık’ suçundan aranan 1 kişi de yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalarda suça ve suçluya geçit verilmiyor.