4 gol VAR’dan döndü

Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 15.hafta karşılaşmasında VAR kararları maça damga vurdu.

Süper Ligin 15.haftasında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor müsabakasında tam 5 gol atıldı. Ev sahibi ekip sahadan 3-2’lık galibiyetle ayrılırken Gençlerbirliği’nin 3, Hes Kablo Kayserispor’un ise 1 golü VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

Hes Kablo Kayserispor’un 60.dakikada 2-1’lık üstünlüğü devam ederken Aziz Behich’in ortasında Wilfried Kanga ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 62. ve 65. dakikalarda Giovanni Sio ile Gençlerbirliği goller buldu ancak bu goller de VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. İlk golde elle oynama tespit edilirken, ikinci golde ise faul gerekçesi ile iptal edildi. Ev sahibi ekibin 84.dakikada Sefa Yılmaz ile bulduğu gol pozisyonunda da VAR incelemesi neticesinde faul olduğu gerekçesi ile hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi.