Son Dakika
Emekli 2021 Maaş Tablosu! 4/A 4/B 4/C Çalışan, Memur, Esnaf Emeklilerine Uygulanacak Zam Miktarı Ne Kadar?
4 gol VAR’dan döndü
Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 15.hafta karşılaşmasında VAR kararları maça damga vurdu.
KAYSERİ 29.12.2020, 09:11
6
Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 15.hafta karşılaşmasında VAR kararları maça damga vurdu.
Süper Ligin 15.haftasında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor müsabakasında tam 5 gol atıldı. Ev sahibi ekip sahadan 3-2’lık galibiyetle ayrılırken Gençlerbirliği’nin 3, Hes Kablo Kayserispor’un ise 1 golü VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.Hes Kablo Kayserispor’un 60.dakikada 2-1’lık üstünlüğü devam ederken Aziz Behich’in ortasında Wilfried Kanga ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 62. ve 65. dakikalarda Giovanni Sio ile Gençlerbirliği goller buldu ancak bu goller de VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. İlk golde elle oynama tespit edilirken, ikinci golde ise faul gerekçesi ile iptal edildi. Ev sahibi ekibin 84.dakikada Sefa Yılmaz ile bulduğu gol pozisyonunda da VAR incelemesi neticesinde faul olduğu gerekçesi ile hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü