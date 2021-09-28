Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’3x3 Sokaklar Bizim Basketbol’ Projesi kapsamında Develi ilçesinde 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Develi Spor Salonunda 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilen turnuva oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Turnuvada mücadele eden sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Pandemi sonrası Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan projelerimizi tekrardan başlatıyoruz 3’ten 93’e herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.