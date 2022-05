33 yıl sonra gazi arkadaşlarını ziyaret ettiler

Hakkari Yüksekova’da aynı yerde askerlik yapan silah arkadaşları, yaralanarak gazi olan Kayseri’nin ilk gazisi Abdullah Sönmez’i 33 yıl sonra ziyaret etti.

1989 yılında Hakkari Yüksekova Derecik bölgesi askerlik görevini yapan Abdullah Sönmez, çıkan çatışmada yaralanarak gazi oldu. Aynı dönem askerlik yapan arkadaşları aileleriyle birlikte, bugün Kayseri’ye gelerek Sönmez’i ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden arkadaşlarına teşekkür eden Sönmez; "Arkadaşlarla sosyal medyada grup kurduk. Burada toplanıyoruz. Devamlı haberleşiyor, dertleşiyoruz. Senede bir defa de böyle bir etkinlik yapıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Grup Yöneticisi Serdari Güler de 3 yıl önce gelme kararı aldıklarını ancak pandemiden dolayı gelemediklerini belirterek; "Geleneksel olarak her sene bir ilimizde toplantı yapıyoruz. Gazimizi ziyaretimizi 2019 yılında karar almıştık ama pandemiden dolayı gelemedik. Burada gördüğünüz arkadaşlar İzmir’den, İstanbul’dan, Bursa’dan, Ankara’dan, Hatay’dan, İzmir’den gelen arkadaşlarımız var. Her sene toplantımızı yapıyoruz, inşallah her sene bir ilimizde buluşmamızı yapacağız. Bu sene burada toplanmamızın nedeni Abdullah arkadaşımız. Bugün kendisini ziyarete geldik. Gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul’dan gelen Hasan Demir de Kayseri’de olmaktan dolayı duyduğu mutluğu dile getirdi. Demir; "Sevinçliyiz, mutluyuz. Pandemi nedeniyle ara vermiştik, 3 sene sonra anca görebildik. Bizimle gelemediği için bu sene Kayseri’ye gelmek nasip oldu. Arkadaşımızı görmek bizim için de büyük bir mutluluk. Dile kolay 33 sene" şeklinde konuştu.