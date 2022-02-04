32 dilenci suçüstü yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin en işlek caddelerinde insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan, çocuklara mendil sattıran ve cam sildiren şahıslara yönelik düzenlediği çalışmalarda 16 çocuk, 10 kadın ve 6 erkek şahıs olmak üzere toplam 32 dilenciyi suçüstü yakaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın dilencilikle mücadele ekibi tarafından özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde, anayol, bulvar, kavşaklar ile Seyyid Burhanettin türbesi çevresinde, cami ve hastane önlerinde, insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve cam silen şahıslara yönelik çalışmalar düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen 16 çocuk, 10 kadın ve 6 erkek şahıs olmak üzere toplam 32 dilencinin yapılan üst aramalarında, üzerlerinden çıkan 990 TL paraya kamuya aktarılmak üzere tutanakla el konuldu. 14 dilenci hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereği idari yaptırım karar tutanakları düzenlenirken, küçük yaşta dilendirilen 16 çocuk tutanakla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye teslim edildi. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanların dini duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere para verilmemesini ve dilenciliğin meslek haline dönüştürülmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Özellikle çocukları bu istismara alet eden şahıslara itibar edilmemesini istiyoruz. İlimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine Belediyeler, Kaymakamlıklar ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır” dedi.

Zabıta ekipleri tarafından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve cam silen şahıslara yönelik denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.