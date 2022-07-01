3. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı

Develi Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde başladı.

Develi Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği kongreye Kuzey Makedonya-Gostivar Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ortaklık etti. Kongreye Azerbaycan, Afganistan, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Irak’tan bilim insanları katılırken, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri Üniversitesi ve Develi Kaymakamlığı da kongreye destek oldular.

Yüzün üzerinde akademisyenin Develi, Aşık Seyrani ve Türk Kültürü hakkında bilimsel tebliğler sunacağı kongrenin açılış programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, panelist akademisyenler ve Develililer de büyük katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda daha sonra ev sahibi olarak Cabbar Başkan kısa bir selamlama konuşması yaparak kongrenin amacı hakkında özet bilgiler verdi. Develi Kaymakamı Sinan Aslan’ın da selamlama konuşmasının ardından kongreye destek veren Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinin rektörleri de kongreyle ilgili düşüncelerini belirten sunumlar yaptılar.

Konuşmasına Kayseri’nin ilçeleri denince ilk akla nüfusu ve sahip olduğu potansiyelleriyle Develi geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Develimizin en önemli simgesi olan Aşık Seyrani’yi de barındıran böylesi büyük bir organizasyona imza attığı için Cabbar Başkanımı tebrik ediyor, kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Özbekistan temalı fotoğraf sergisi ise kongre boyunca katılımcıların ziyaretine açıldı. Sunumların ardından Suriye Türkmenlerinden sanatçı Adil Şan sahne aldı. Kahramanlık türküleri ve şiirlerle kongreye renk katan konser sonrası Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün organizasyonuyla Ahilik ve Selçuklu Kıyafetlerinin sahne sunumu yapıldı. Açılış programı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle sona erdi.