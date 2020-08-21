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3 saatte 64 milyonluk rekor satış

ERCİYES KSS MOBİLYA KENT İÇERİSİNDE BULUNAN VE EMLAK YÖNETİM ARACILIYLA YÜZDE 10 PEŞİN-120 AY VADE İLE SATIŞA SUNULAN İŞYERLERİ YÜKSEK KATILIMLA YENİ SAHİPLERİNİ BULDU

KAYSERİ 21.08.2020, 11:10
3 saatte 64 milyonluk rekor satış

TOKİ güvencesinde Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Mobilyacılar sitesinde 32 ticari işyeri yatırımcıların ilgi odağı oldu. Erciyes Kss Mobilya Kent içerisinde bulunan ve Emlak Yönetim aracılıyla yüzde 10 peşin-120 ay vade ile satışa sunulan işyerleri yüksek katılımla yeni sahiplerini buldu. 242 bin 200 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkan işyerleri, açık artırmada üç saat gibi kısa sürede 32 işyerinin hepsi satılarak, 64 milyon TL gelir elde edildi.

İhalede konuşma yapan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Kayseri mobilyasının toptan ve perakende olarak yurt içinde ve yurt dışında daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla başladığımız projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Kooperatif olarak her zaman ilklere İmza attık. 763 adet 400.000 m2 kapalı üretim yerleri şu an faaliyette, Mobilya’nın AR-GE merkezi MOBİTEK tamamlandı çalışıyor, Türkiye’nin ilk çatı uygulamalı GES Kooperatifi tesisi şu anda sitemizin kullandığı elektriği doğal yollardan güneşten üretiyor, Mobilya sektöründe yeniliğin öncüsü olacak Green Paint Su Bazlı Boya tesisi inşaatı tamamlanmak üzere ve çok yakında açılacak olan KUMSmall Factory AVM ile Kayseri Mobilyasını vitrine çıkarıyoruz. Mobilyadan-giyime, ayakkabıdan-çantaya, halıdan-aydınlatmaya, eğlenceden-yeme içmeye kadar tam bir yaşam alanı olarak karma bir Avm formatında yılın 365 gün daimî fuar alanı olarak sektöre hizmet edecek’’ dedi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Alışveriş merkezi unvanını elinde bulunduran KUMSMALL FACTORY AVM bölgedeki illere perakende yurt içi ve yurt dışına toptan satış sloganı ile mobilya sektörünün yeni buluşma noktası olacak diyen Başkan Sarıkaya; ihaleye katılan kişi ve firmalara teşekkür ederek hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

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