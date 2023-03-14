3 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Nuh Naci Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, A.K. idaresindeki 44 FF 608 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.A. idaresindeki 38 LJ 777 otomobil ve M.G. yönetimindeki 06 DAN 457 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan M.G.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobiller de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.