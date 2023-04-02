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3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 3 KATLI BİR BİNANIN BİRİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
KAYSERİ 02.04.2023, 21:39
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Sema Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.