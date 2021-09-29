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3 bin litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde polis ekiplerince 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 29.09.2021, 15:24
3 bin litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde polis ekiplerince 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak zirai ilaç temininin ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilçe merkezine sahte zirai ilaç getirileceği ve piyasa sürüleceği bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda farklı markalarda sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 602,5 litre zirai ilaç ele geçirilerek el konuldu. Olay ile ilgili yakalanan 6 şüpheliden 3’ü işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğinden; diğer 3 şüpheli ise mevcutlu olarak sevk edildikleri Yeşilhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından haklarında verilen ’adli kontrol’ kararı gereğince serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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