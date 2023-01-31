29 Daire İhale İle Satışa Çıkıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 29 adet kentsel dönüşüm dairesinin 8 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’de ihaleyle satışının yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde farklı projelerle öncü olmaya devam ettiklerini söyleye Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çerçevesinde Anbar ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapmış olduğumuz 29 dairemizi daha satışa sunuyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak çoğu belediyeye referans oluyor ve çok başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 8 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’de Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda dairelerimizin satış ihalesini yapacağız. 2+1 ve 3+1 olan çeşitli büyüklükteki dairelerimizi almak isteyen hemşehrilerimizi belediyemize bekleriz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İnşallah ihalemizden alacağınız evinizde hemen hiç beklemeden oturabilirsiniz. Çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark alanları bulunan konutlarımızda çocuklarımız için oyun parkları mevcuttur. Gelişmeye açık olan mahallelerimizde vatandaşlarımızın rahatı için hizmetlerimiz devam edecek. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Melikgazili hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artmasına vesile oluyor. Dairelerimizi alan vatandaşlarımıza şimdiden yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.