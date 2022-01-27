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2022’nin yeni sezon abiye elbiselerinin trendleri belirlendi

Egelin Tekstil, 2022’nin yeni sezon abiye elbiselerinin trendlerini belirledi.

KAYSERİ 27.01.2022, 15:07
2022’nin yeni sezon abiye elbiselerinin trendleri belirlendi

Egelin Tekstil, 2022’nin yeni sezon abiye elbiselerinin trendlerini belirledi.

Yaklaşık 30 yıla dayanan mağazacılık tecrübesiyle tekstil sektöründeki kaliteli ve güvenilir hizmet misyonunu online ticarete de yansıtan Egelin, 2022 yılında düğünden nişana mezuniyetten kokteyllere kadar tüm davetler için trendleri yakalayan elegan ve zarif abiye elbise modelleri sunuyor. Özel hissetmekten unutulmaz bir imza stil yaratmaya uzanan ince işçilik ve tasarım ayrıntılarına sahip kusursuz abiye koleksiyonu, tüm davetler için sofistike şıklık sunmayı amaçlıyor. ’En iyi abiye elbise modelleri nelerdir’ sorusuna yanıt olabilecek kadar güçlü, havalı ve çarpıcı 2022 trendlerinden oluşan Egelin abiye koleksiyonu, modaseverlerle buluşuyor. İnce işçilik, kaliteli malzeme ve zamana meydan okuyan tasarımların 2022’nin en çağdaş trendleri ile güncellendiği Egelin, yeni sezon açık elbise koleksiyonu, geniş yelpazesiyle after party elbiselerinden şık gala ve yılbaşı partilerine kadar birbirinden havalı modellerle ilgi görüyor. Bu sezon abiye elbiselerde her türlü derin V yaka ve sırt dekoltelerinin yanı sıra özgün kesimler de dikkat çekiyor. Doğru yerlerde oldukça gurur verici ve zarif olan tasarım ilizyonuna sahip bir beden küçük gösteren abiye elbiseler, koyu renklere gerek kalmadan daha narin bir siluete kavuşmayı vadediyor. Açık elbiselerin çoğu, arkada sürpriz bir kesim sunan iddialı ve derin sırt dekolteleri ile güçlü bir kadın silueti oluşturuyor.

Egelin tekstilin trendleri şu şekilde;

Balık Abiye Elbiseler: Vücudu saran ve kum saati benzeri forma sahip balık elbiselerden bir masal kahramanı kadar zarif ve büyüleyici hissettiren prenses modellere kadar her türlü okazyona uygun seçenekler sezona damgasını vuruyor.

Dekolteli Abiye Elbiseler: Seçkin bir şıklık sunan derin V yaka dekolteli abiyeler ise kadınsı hatları vurgulayan tavrıyla sezonun en iddialı trendleri arasında yer alıyor.

A Kesim Abiye Elbiseler: A kesim uzun abiye elbiseler, zamansız ve evrensel bir şıklığa atıfta bulunurken bu sezon saks mavi, pembe ve kırmızı gibi hiç olmadığı kadar çarpıcı renklerle buluşuyor.

Siyah Abiye Elbiseler: Zamansız şıklığın evrensel sembolü siyah, her zaman olduğu gibi bu sezon da modern tasarım ayrıntılarıyla güçlenerek abiye koleksiyonlarındaki popülerliğini sürdürüyor.

Mini Abiye Elbiseler: Mini elbiseler kokteyl gibi yarı resmi etkinliklerde kadınların havalı ve çarpıcı görünmeleri için silueti vurgulan drape detaylar ve straplez kesimlerle zenginleşiyor. Yandan veya arkadan kuyruklu mini elbise modelleri, nikah sonrası rahatlığı elegans ile birleştirerek sıra dışı bir çekiciliğe övgüde bulunuyor. Kalabalıkların arasından sıyrılmayı sağlayan yırtmaç detaylarına sahip maksi tasarımlar, kadife ve saten gibi lüks dokuların dayanılmaz cazibesini şiirsel bir kadınsılıkla yorumluyor.

Helen Abiye Elbiseler: Feminen hissettiren Helen model abiye modelleri ise silueti antik dönem sütunları kadar gösterişli ve kusursuz gösteriyor. Minimalizmi tercih edenler için tek kol uzun korseli tasarımlar, düğünlerden nişan partilerine kadar avangart bir şıklık sunuyor.

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