banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
Memur eşe nafaka yok
Memur eşe nafaka yok
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor

2022 Kocasinan için ’Yeşil Yılı’ olacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar; 2021 yılını ağırlıkla kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla tamamladıklarını, 2022 yılının ise yeşilin, ağaçlandırma çalışmalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi.

KAYSERİ 02.01.2022, 12:49
2022 Kocasinan için ’Yeşil Yılı’ olacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar; 2021 yılını ağırlıkla kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla tamamladıklarını, 2022 yılının ise yeşilin, ağaçlandırma çalışmalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında daha kentsel dönüşüm ve altyapı ile daha fazla uğraştıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 2022’nin ise yeşilin daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar; “2022 ile ilgili kendimize şöyle bir başlık attık; 2020 ve 2021’de özellikle daha fazla altyapı işleriyle uğraştık. Yollarla, kaldırımlarla, çevre düzenlemeleriyle, otoparklarla uğraştık. Bu arada da park yapılacak alanlarla ilgili ‘şimdiden ağaçlandırma çalışmasına başlayalım, park yapılacak zaman da ağaçlar kendisini göstersin’ dedik. 2022 yılını ‘park yılı’ yapalım istedik. ‘Yeşilin yoğun bir şekilde imalatının yapılacağı bir yıl olsun’ dedik. Altyapı hazırlıklarının belli bir seviyeye geldiği, yapılabilecek 25 farklı mahallemize irili ufaklı 2022 yılı içerisinde fiziki olarak imalatlarını; gerek yeşil, gerek oyun grupları, gerekse beton imalatları ile ilgili yapılması gereken imalatların yapılacağı bir yıl olacak. Bununla birlikte Erkilet Hıdrellez dediğimiz tepede bir millet bahçesi yapacağımızı söylemiştik. Nasipse ilk ihalelerimizden birisi orası olacak. Tabi bütün işlerimiz yapılacak ama 2022 yılı için Kocasinan Belediyesi’nde yeşilin, ağaçlandırma çalışmalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacak" dedi.

"Asfalt dökmüyoruz, yol yapıyoruz"

Geçtiğimiz yıl 150 farklı noktada asfalt çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Farklı farklı mahallelerde, 150 farklı yerde bozmuşuz, altyapısıyla birlikte yenilemişiz, asfaltını dökmüşüz ve oradan ayrılmışız. İddialı bir şey söylüyoruz diyoruz ki; ‘asfalt dökmüyoruz, yol yapıyoruz’. Gittiğimiz yerde bir altyapı ihtiyacı varsa şirketlerin altyapı kurulması gereken bir ihtiyaç varsa beraberce bir koordinasyon halinde bir çalışmaya geçiyoruz. Arkasından da işin görünen tarafı üzerine kapatılmış olan asfalt görünüyor ama altyapıda da bir emek var" ifadelerini kullandı.

"Kayseri’de Avrupa’da örnek gösterilecek bir belediyecilik var"

Bütün ilçe belediyelerinin Türkiye ve Avrupa’da örnek gösterilecek çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Çolakbayrakdar; "Kayseri belediyelerinin yapmış olduğu çalışmalar hakikaten gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da örnek gösterilecek çalışmaların yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Kocasinan ziraatte majör olmalı"

Tarımsal üretimin kendileri için vazgeçilmez olduğunu aktaran Başkan Çolakbayrakdar; "Bizim belediye faaliyetlerimizin dışında yoğun bir şekilde bilinçlendirme oluşturmaya çalıştığımız alanlardan bir tanesi, tarımsal üretimin vazgeçilmez olduğu. Kocasinan gibi merkez bir belediyede, merkez ilçedeki şehrin yüzde 20 gibi hem hayvancılık tarafında hem de ziraat tarafında tarımını üreten bir ilçe olarak, bizim bunda baş tutmamız gerektiğini ve majör bir tavır ortaya koymamız gerektiğini gerek uygulamalarımızda gerekse sözlerimizle hep ortaya koyuyoruz" dedi.

"Memnuniyet olunca daha fazla çalışıyoruz"

Kamuoyu yoklamalarında seçimlerden bu güne gelinen noktada daha iyi yerde olduklarının da altını çizen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Vatandaş nezdinde yapılan işler ile ilgili gerek kurumumuz gerekse şahsım ile ilgili vatandaşında beklentilerini ya da yapılan hizmetten dolayı duydukları memnuniyetlerini ölçtüğümüz kamuoyu yoklamalarımız neticesinde çok şükür ki geldiğimiz günden bu güne veya seçimlerden bu güne baktığımız zaman daha iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Memnuniyetin daha iyi bir noktaya doğru devam ettiğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu da bize daha fazla çalışmamız gerektiğini veriyor. Bu durum bizim motivasyonumuzu artırıyor. O zaman diyoruz ki; bizi bu kadar beğenen, bağrına basan gönüldaşlarımızı, sevenlerimizi ve 400 bin nüfuslu Kocasinan’ımızı daha fazlaca hizmet üretmemiz lazım, daha fazlaca iş yapmamız lazım, daha fazlaca onların yüzünü gülümsetmemiz lazım, onların mutluluğunu artırmamız lazım. Çok şükür bu minval üzere de çalışıyoruz. İnşallah 2022 yılı da bir önceki yıldan daha iyi bir şekilde çalışacağımız, vatandaşımıza hizmet üreteceğimiz bir yıl olur."

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8