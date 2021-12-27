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2021’de Talas’ta 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu

Talas Belediyesi, 2021 yılında park bahçe ve yeşil alan çalışmalarıyla göz doldurdu. Yıl içinde yapılan çalışmalarla 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulurken kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 9,8 metrekareye yükseltildi.

KAYSERİ 27.12.2021, 15:27
2021’de Talas’ta 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu

Talas Belediyesi, 2021 yılında park bahçe ve yeşil alan çalışmalarıyla göz doldurdu. Yıl içinde yapılan çalışmalarla 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulurken kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 9,8 metrekareye yükseltildi.

2021 yılı içerisinde 100 bin metrekare yeşil alan ve 17 yeni park yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9,8 metrekareye çıkardıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 bin ağaç, 75 bin çalı ve süs bitkisi ile 100 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek diktiklerini söyledi.

Park bahçeler ve yeşil alanlar konusunda yapılan çalışmalardan kesitler sunan Başkan Yalçın, “Malatya yolu üzerindeki asfalt şantiye alanında 16 bin metrekarelik yeni bir fidanlık oluşturduk. Yıl boyunca 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ilçemizdeki 2023 esnafa 2023 mavi ladin hediye ettik. Yenidoğan Mahallemizde 6 bin 523 metrekarelik Mustafa Cemiloğlu Parkı’nı spor sahalarıyla birlikte yeniledik. Çimenli Caddesi üzerinde 2 bin metrekare alanda tartan zeminli koşu yolu, 3 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet yolu ile 23 bin metrekare yeşil alan yaptık. Ağaçlarını da raylı sistem güzergahından alıp diktik. Yine Erciyes Üniversitesi nizamiyesinde 5 bin 200 metrekare büyüklüğünde yeni bir park yaptık. Bunlarla birlikte parklara, okullara ve âtıl alanlara spor sahaları yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca apartmanlarının bahçesine en güzel bakan vatandaşlarımıza ağaç hediye ettik.” diye konuştu.

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