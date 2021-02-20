2021 Yılı Atılıcık Ligi 1.etap müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonunda düzenlenen 2021 Yılı Atıcılık Ligi 1. Etap müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor.

Sporcular Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil etmek için etap müsabakalarında ter döküyor. 2021 yılının ilk lig müsabakalarında yarışan sporcular iki gün boyunca mücadele edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda mücadele eden sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.