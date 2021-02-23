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“2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, “2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız. Ahilik Kültürü’ne her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız” dedi.

KAYSERİ 23.02.2021, 13:42
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“2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, “2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız. Ahilik Kültürü’ne her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan etmesine yönelik kararın 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip Kayseri’de memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, “Kayseri, Ahiliğin beşiğidir. Esnaflarımız Ahi düsturu ile yetişmiş, Ahilik kültürünü de her dönem yaşatmaya devam etmiştir. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan etmesi çok anlamlı ve değerlidir” dedi.

AHİLİĞİN TOHUMLARI KAYSERİ’DE EKİLDİ

Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu olmasına büyük katkı veren Ahiliğin tohumlarının Kayseri’de ekildiğini, Ahi Evran’ın bugün ‘Esnaf Müzesi’ olarak hizmet veren bina ve mahallede debbağlık yaparken Evhaüddin Kirmani Hazretleri’nin kızı Fatma Bacı ile evlendiğini ve ‘Bacıyan-ı Rum’un temellerini de Kayseri’de attığını anlattı.

AHİ EVRAN VE KAYSERİ

2021 yılı projeleri kapsamında Kayseri’de esnaflığı ve sanatkârlığı yaşatmak adına Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Ahievran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi yenilenmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını vurgulayan Büyükkılıç, Ahi Evran’ın Kayseri için önemini şöyle açıkladı:

“13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da kurulan Ahilik Teşkilatı, halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Erzurum’dan Kayseri’ye gelen Ahi Evran sosyo-ekonomik anlamda oluşturduğu ilkeler ile Kayseri’de kurup olgunlaştırdığı Ahilik Teşkilatı’nı, Tüm Anadolu’ya yaymıştır. Sadece Ahi Evran değil, aynı zamanda kadınların da çalışma hayatında yer almasını sağlayan, ticareti, girişimciliği öğreten, Ahi Evran’ın hanımı Fatma Bacı da “Bacıyan-ı Rum” adıyla kadınlar arasında Ahilik prensibinin yayılması konusunda çok önemli ilke ve prensiplerin Kayseri’den başlayarak tüm Anadolu’ya yayılmasına zemin hazırlamıştır. Kayseri, Ahiliğin beşiğidir. Esnaflarımız Ahi düsturu ile yetişmiş, Ahilik kültürünü de her dönem yaşatmaya devam etmiştir. 2021 Ahi Evran Yılını Esnaf Müzesi ile taçlandıracağız. Ahilik Kültürü’ne her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız.”

Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran’ın toplumu ve ticareti ayakta tutma anlamında Anadolu’yu adeta imar ettiğini belirterek, “Günümüzde sadece ülkemize değil dünyaya mâl olmuş bir zenginliğimizdir. Bu nedenle kısmen de olsa ona vefa borcumuzu ödemek ve onu daha da fazla anlamak adına 2021 yılının Ahi Evran Yılı ilan edilmesi çok anlamlıdır. Umarım bu vesile ile Ahi Evran’ı ve öğretisini daha iyi anlarız, ondan örnek alırız, fayda sağlarız. Bu kararın ülkemize de tüm insanlığa da hayırlı, faydalı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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