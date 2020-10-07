2020 yılının elma hasadı başladı

Türkiye’deki elma üretiminin yüzde 3’ünü karşılayan Kayseri’de 3 bin 500 mevsimlik tarım işçisinin katılımı ile elma hasadı başlarken, bu yıl 120 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Kayseri’deki elma üretiminin yüzde 57’sini karşılayan Yahyalı ilçesinde 29 bin 137 dekarlık alanda 2020 yılı hasat dönemi başladı.

Yahyalı ilçesi Senirköy ile Yeşilhisar Ovaçiftliği mahalleleri arasında yer alan ve 300 dekarlık bir alana kurulan Ahmet Koyuncu’ya ait bahçede gerçekleştirilen hasada Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’de katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Bu sene özellikle don ve dolu gibi meteorolojik faktörlerden kaynaklanan yüzde 20’lik bir rekolte kaybı yaşanmasına rağmen satış noktasında sıkıntı yaşanmaması ve elma kg fiyatının beklenenin üzerinde olması elma üreticisinin yüzünü güldürdü. Bu yıl ortalama 75 bin ton civarında olması beklenen elma üretiminin; yaklaşık 3000-3500 arasında mevsimlik tarım işçisinin katılım ve çalışmaları ile bir ay gibi bir sürede hasat edilmesi beklenmektedir" dedi.

"Aroması, kalitesi ve dayanıklılığı ile namı ülke dışına kadar ulaşmış olan Yahyalı Elmasına ihraç firmaları tarafından rağbet edilmekte, üretilen elmaların büyük bir kısmı ilçede bulunan ve modern teknolojiye sahip elma seçim merkezlerinde seçim, kalibre ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir" diyen İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Bu yılki elma hasadı maalesef Covid-19 pandemisi gölgesinde gerçekleşmektedir. Üretici ve işçilerin pandemiden olumsuz yönde etkilenmemeleri, hasat döneminin ve gıda arzının sekteye uğramaması için Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli düzenli olarak çiftçi ziyaretleri gerçekleştirmekte; maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları adına gerekli uyarı, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirmektedir. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin üretim sahalarına ulaştırılmalarında kullanılan nakil vasıtalarının kapasite ve hijyen yönünden de kontrol ve denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır" diyerek şu bilgileri verdi:

"Yahyalı ilçemiz 19.137 dekarlık alanda yapılan elma üretimiyle Kayseri üretiminin yüzde 57’sini, Türkiye üretiminin ise yüzde 3 ‘ünü karşılamaktadır. Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi üçgeninde bulunan elma üretim havzasında ise bu yıl ortalama 110-120 bin tonluk bir rekoltenin sağlanması beklenmektedir. İlimiz elma üretiminde Türkiye’de ilk 5’te yer alırken, yeni kurulan modern tesislerle birlikte önümüzdeki yıllarda ülkemiz elma üretiminde ilk 3 il arasına girmesi hedeflenmektedir.

Bakıldığında Yahyalı’ da elma üretimi 1950’li yıllarda başlanmış ve ilk etapta klasik elma diye tabir edilen Starking, Golden ve Amasya çeşitlerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Son 10-15 yılda tesis edilen yarı bodur ve tam bodur elma bahçeleriyle birlikte ürün çeşitliliği arttırılarak klasik çeşitlere ek olarak Red Chief, Scarlet Spur, Rainders Golden, Gala , Fuji, Grany Smith, Ping Lady ve Jeromin gibi çeşitlerinde üretimi yapılmaya başlanmıştır.

Yahyalı ilçesinde yetiştiricilik yapılan 29.137 dekarlık alana baktığımızda ise;18.250 dekarlık alanda klasik, 9.867 dekarlık alanda yarı bodur, 1020 dekarlık alanda da tam bodur elma üretimi gerçekleştirilmektedir. İlçemizde bulunan 3 adet erken uyarı istasyonundan alınan veriler, Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kontrol edilerek yetiştiricilerimiz, kara leke ve elma iç kurdu ile mücadele için doğru zamanda ilaçlama yapılmasının sağlanması amacıyla kısa mesaj yoluyla düzenli olarak uyarılmaktadır.’’