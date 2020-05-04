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20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı

İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN 47 YAŞINDAKİ ETHEM ERDOĞAN, 20 YIL SONRA KÖYÜNE DÖNEREK BESİCİLİKLE UĞRAŞMAYA BAŞLADI.

20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı

İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN 47 YAŞINDAKİ ETHEM ERDOĞAN, 20 YIL SONRA KÖYÜNE DÖNEREK BESİCİLİKLE UĞRAŞMAYA BAŞLADI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:12
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20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı

İnşaat işlerinde çalışarak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan, 20 yıl sonra köyüne dönerek besicilikle uğraşmaya başladı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Samağır köyünde yaşayan Ethem Erdoğan, 20 yıl inşaatta çalışarak geçimini sağlamaya çalıştı. Yıllarca ekmek kazandığı işini bırakarak kendine 100 adet koyun alan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan’ın 89 adet de kuzusu bulunuyor.

Besicilikle 2019 yılı Eylül ayında uğraşmaya başladığını ve bu süre içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden her konuda destek aldığını ifade eden Erdoğan, "Devletim sağ olsun" diyerek, yetkililerin kırsal alana gelerek hayvanları ile yakından ilgilendiğini söyledi. Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin düzenli olarak koyun ve kuzuların sağlıklarını kontrol ettiğini, küpeleme ve aşılama işlemlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

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