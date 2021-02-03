2 Şubat dünya Sulak Alanlar Günü yemleme faaliyeti ile kutlandı

Sulak alanların önemi, korunması ve doğaya katkıları konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla her yıl 2 Şubat tarihinde kutlanan “Dünya Sulak Alanlar Günü” kapsamında Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yaban hayvanları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yemleme çalışmaları yapıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Şubesi yetkilileri, "Sulak alanlar; içerisinde barındırdığı canlılara beslenme, konaklama ve ev sahipliği yaparken, suyu filtre ederek bizlere de temiz su sağlar. Ayrıcı suyun hızını kesip taşkınları da ciddi ölçüde azaltarak doğal yaşama göz ardı edilemeyecek katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle sulak alanlar yaşamın bir parçası değil kendisidir. Sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli sulak alanlarında bir tanesi olan, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması sebebiyle çok ender olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yemleme çalışmasına ekiplerimizin yanısıra nişan merasimleri için alan gelen çiçeği burnunda yeni eş adayları da katılarak yaban hayvanları için yemleme yaptılar" ifadesinde bulundu.