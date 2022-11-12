2 Mahalleye Trafo Alanı Tahsis Edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan 2 bölgeye trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edileceğini söyleyerek; "Kayseri ilinde birçok bölgede ve mahalle de elektrik aktarma direkleri yer altına alındı. Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 58 mahalle bulunuyor. Bu mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturuluyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye tarafından tahsis edilmiştir. Melikgazi de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Germir ve Anbar Mahalleleri olmak üzere trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yer tahsisi yapılmış. Hayırlı olsun” dedi.