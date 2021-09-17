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2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 tutuklama

Kayseri’de iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

KAYSERİ 17.09.2021, 20:58
2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 tutuklama

Kayseri’de iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde dün meydana gelen olayda iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine silahlar çekilirken, E.S. ve A.S. bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.T. ve M.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olay yerinde zarar gören araçlarda da inceleme yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.K., E.T., G.K. ve G.Ü.’nün olaya karıştığını tespit etti. Şüpheli 4 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.T. ve G.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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