2 gün önce eşini kaybeden kadın intihar etti
KAYSERİ’DE 2 GÜN ÖNCE EŞİNİ KAYBEDEN 80 YAŞINDAKİ KADIN KENDİNİ EVİNİN KAPISINA ASTI.
Kayseri’de iki gün önce eşini kaybettiği öğrenilen 80 yaşındaki kadın yakınlarına ’Bir süre eve girmeyin’ dedikten sonra kendini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Magosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki Elife Kılıçlı’ın iki gün önce eşini kaybettiği öğrenildi. Oğlunun evinde kaldıktan sonra sabah kendi evine gelen Elife Kılıçlı, ’bir süre eve gelmeyin’ dedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları evi kontrole geldiklerinde Elife Kılıçlı’yı çarşafla kendini kapı demirine asmış şekilde buldu.
Yapılan ihbarla olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edilirken, ekipler Elife Kılıçlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Elife Kılıçlı’nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
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