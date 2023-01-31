2 bin 800’ün üzerinde AFAD Gönüllüsü Amatör Telsizcilik Eğitimi Aldı

Kayseri’de AFAD gönüllüsü 2 bin 800 kişiye Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) tarafından eğitim verilerek sertifika almaları sağlandı.

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği tarafından düzenlenen eğitimlerde, 2 bin 800 AFAD gönüllüsü sertifika almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Yavuz Altıntop AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Osman Atsız ve AFAD personellerine plaket takdim etti. Eğitimler için Altıntop’a teşekkürlerini ileten AFAD İl Müdürü Osman Atsız; "Kayseri Amatör Telsizciler Derneğimiz ziyaretimize geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1999 yılından bu yana Dernek Başkanı Yavuz Altıntop hizmet konusunda bize destek vermektedir. Yine bizim gönüllülerimizin telsizcilik eğitimlerini devam ettiriyor. İstediğimiz her zaman yanımıza geliyorlar, teşekkür ederim. Şuana kadar 2 bin 800’ün üzerinde gönüllümüze eğitim verdi. Eğitimler yine AFAD’da devam etmektedir" dedi.

Dernek Başkanı Yavuz Altıntıp ise konuşmasında 2 bin 800 gönüllüye eğitim vererek sertifika almalarını sağladıklarını belirtti. Altıntop; "Kayseri Amatör Telsizciler Derneği olarak afet acil durumlarda, olağanüstü hallerde çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği vermek üzere AFAD İl Müdürlüğümüz bünyesinde AFAD gönüllülerine amatör telsiz eğitimi veriyoruz. Bu zamana kadar 2 bin 800’ün üzerinde gönüllülere eğitim verdik ve lisans sahibi yaptık. İnşallah bunlar lazım oldukları yerde afet ve acil durumlarda çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği verecekler" ifadelerini kullandı.