2 bin 200 metre rakımda sağlık kampı

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’te 2 bin 200 metre rakımda kurulan çadır kamp alanlarına şeker ve astım hastalarının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Erciyes’te 2 bin 200 rakımda kurulan karavan ve çadır kamp alanı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle şehir merkezindeki sıcak havadan bunalan vatandaşlar, günlük, haftalık ve aylık kiraladığı çadırlarda serin havada Erciyes’in eşsiz güzelliğinde vakit geçiriyor. Özellikle şeker ve astım hastalarının ilgi gösterdiği çadır kampları, misafirlerini de bekliyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid CıngıCıngı, "Dağ yönetimine başladığımız ilk yazdan itibaren çadır kamplarını Erciyes’te düzenli olarak her yıl organize etmeye ve misafirlerimize hizmet vermeye gayret ettik. Öncelikle eksikliği yoğun hissedilen karavan turizmini de Erciyes’e taşıma niyetiyle hareket etmiştik. Çok şükür çadır ve karavan kamp alanımız belli bir seviyeye ulaştı. Artık Türkiye’nin her tarafından, özellikle Kayseri ve bölgesindeki yaz sıcağından bunalan vatandaşlarımız Erciyes’e gelip burada emsalsiz bir atmosferde, serin havada ve nitelikli oksijen ortamında zaman geçiriyorlar. Günlük, haftalık, aylık ve hatta bazı misafirlerimiz yaz boyu Erciyes’te kalmayı tercih ediyorlar. Buradaki düzen, alt yapının tamamlanmış olması ve yapılan çeşitli sosyal faaliyetler ile misafirlerimize daha yoğun ve daha heyecanlı zaman geçirme imkanı sağlıyor. Bu yönden çok iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebiliriz. Çadır alanımızda misafirlerimiz zaman geçirirken, aynı zamanda çocuklar içinde basketbol, futbol, voleybol ve çocuk oyun alanı gibi yaşam alanlarında alt yapıda oluştuğundan çocuklarımızda Erciyes’te keyiflice zaman geçiriyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek performanslı bir başarı grafiği elde edeceğiz diye ümit ediyoruz. Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliği arttıkça daha fazla ziyaretçi kabul etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cıngı, "Bunun yanı sıra çadır alanımızı kullanan belirli bir kitlede sağlık için Erciyes’e geliyorlar. Özellikle diyabet hastaları ve astım gibi solunum yolları hastalığı bulunanlar Erciyes’i özellikle tecrübe etmek istiyorlar. Çünkü bu maksatlı Erciyes’e gelen vatandaşlarımız ile konuştuğumuzda burada herhangi bir ilaç almadan bünyeleri daha sağlam bir şekilde konakladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla sadece turizm maksatlı değil, aynı zamanda Erciyes’in havası ve 2 bin 200 metrede kurulu çadır alanımızda bir noktada sağlık turizmi ile alakalı fonksiyon icra ediyor diyebiliriz" dedi.