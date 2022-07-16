1’i motosiklet 4 araç çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1’i otomobil 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas Bulvarı üzerinde 06 HE 7430, 38 PR 293, 34 FA 0635 plakalı otomobiller ile 38 AAK 522 motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan 4 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.,