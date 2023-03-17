19.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ maçını Malatya Bölgesi Hakemi Kemal Dizdar yönetecek. Lider Sincan Belediyespor’un sahasında oynayacağı Kırşehir ekibi Mucurgücü maçında ise Oktay Sağlamcı düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:

Kırıkkale Yahşihanspor- Develigücü: Cantürk Kılıç

Eskil Belediyespor-Talasgücü: Enes Ahi

Hacılar Erciyesspor-Ankara T.K.İ: Kemal Dizdar

Osmancık Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Havva Nur Demir

Yozgat 1959-Suvermez Kapadokya: Burak Aksak

Sincan Belediyespor-Mucurgücü: Oktay Sağlamcı