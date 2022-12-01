Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yunus Emre Mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada hakkında; ’Hırsızlık’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, işlemler için emniyete götürüldü.