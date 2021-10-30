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18 sporcu ödüllerini aldı

2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

KAYSERİ 30.10.2021, 09:51
18 sporcu ödüllerini aldı

2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer’in de ödüllendirildiği bayram etkinliğinde toplanda 18 sporcuya ödül verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dün Kayseri’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, 2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödülleri, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel tarafından takdim edildi. Ödül alan sporcular şu şekilde;

Hayriye Türksoy Hançer-Kick Boks Dünya İkincisi

Fatma Maraşlı, Yunus Emre Aslan-Okçuluk Avrupa Şampiyonluğu

Muammer Şahin-Avrupa Halter Şampiyonası-Avrupa İkincisi

Zehra Kaygısız-Avrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü

Yusuf Yazıcı-Avrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü

Cihat Ulus-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Bahri Doğru-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Ramazan Barbaros-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Burcu Subatan-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Göktuğ Taşdelen-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Halil Sade-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Elif Dağdelen, Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Ömer Amaçtan- Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Ersin Tekal-Trabzon Yarı Maratonu, 10 km turnuva birincisi

Furkan Akçam-Alanya MTB Cup, Gençler turnuva birincisi

Mert Efe Kılıçer-Uluslararası Jimnastik turnuvası, gençler turnuva birincisi

Funda Taşkın-Alanya Karaburun MTB Cup, Genç kızlar turnuva ikincisi

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