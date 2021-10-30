18 sporcu ödüllerini aldı
2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.
2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.
2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer’in de ödüllendirildiği bayram etkinliğinde toplanda 18 sporcuya ödül verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dün Kayseri’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, 2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödülleri, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel tarafından takdim edildi. Ödül alan sporcular şu şekilde;
Hayriye Türksoy Hançer-Kick Boks Dünya İkincisi
Fatma Maraşlı, Yunus Emre Aslan-Okçuluk Avrupa Şampiyonluğu
Muammer Şahin-Avrupa Halter Şampiyonası-Avrupa İkincisi
Zehra Kaygısız-Avrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü
Yusuf Yazıcı-Avrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü
Cihat Ulus-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Bahri Doğru-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Ramazan Barbaros-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Burcu Subatan-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Göktuğ Taşdelen-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Halil Sade-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Elif Dağdelen, Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Ömer Amaçtan- Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Ersin Tekal-Trabzon Yarı Maratonu, 10 km turnuva birincisi
Furkan Akçam-Alanya MTB Cup, Gençler turnuva birincisi
Mert Efe Kılıçer-Uluslararası Jimnastik turnuvası, gençler turnuva birincisi
Funda Taşkın-Alanya Karaburun MTB Cup, Genç kızlar turnuva ikincisi