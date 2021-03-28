17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki engelli Mustafa Karcıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Uzun süre yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Karcıoğlu, durumunun ağırlaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Karcıoğlu’nun cenazesi 28 Mart Pazar günü Tomarza İlçe Mezarlığında toprağa verilecek.