banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Togg’da robotlar provalara başladı
Togg’da robotlar provalara başladı

17. Kayseri Tarım Fuarı açılıyor

Bu yıl 17.’sı düzenlenecek olan Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı yarın açılıyor. Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, "Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesidir" dedi.

KAYSERİ 23.03.2022, 14:31
17. Kayseri Tarım Fuarı açılıyor

Bu yıl 17.’sı düzenlenecek olan Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı yarın açılıyor. Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, "Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesidir" dedi.

Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak olan fuar öncesinde, Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mümtaz Hacıpaşaoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, düzenledikleri fuarın her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi ve bu yıl fuara 199 markanın katılacağını belirtti. Atasagun, "Fevzi Atasagun, “Günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerler tarım fuarlarıdır. Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarları tarımdaki yeni gelişmeleri üreticimize sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Kayseri’de, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Fuarı yurt içinden bin 900 firma ve yurtdışından gelecek temsilcilerin katılımıyla organize edilecektir. Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeler makine ve teçhizatlarını yakından takip etmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Atasagun, "Tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği ve alım, satım, bilgi alışverişi gibi imkanın elde edileceği tarım fuarında, yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim dikim makineleri, modern sulama alet, makine ve ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarımsal alet ve ekipmanları görme ve değerlendirme, alım ve satım imkanları oluşacaktır. Fuarımız 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında saat 10 ile 20 arasında ziyarete açıktır. Fuarımıza ziyaretler ücretsizdir. Tüm ilgililerin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı da açıklamasında Kayseri’nin önemli tarımsal ürünleri olduğunu ifade ederek, “Kayseri denince akla sucuk, pastırma ve mantı gelir. Ancak bunların yanında ay çekirdeği, kabak çekirdeği, aspir yağı, gilaburu ve istiridye mantarı gibi önemli ürünlerimiz var. Düzenlenecek olan fuarımızın tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de Tarım ve Hayvancılık Fuarına çok önem verdiklerini ve 17 yılda önemli bir noktaya getirdiklerini söyleyerek, "İlimiz protokolünün de fuara katılmasını istiyoruz. Dünya ile rekabet edebilmek için tarım ile teknolojiyi buluşturmak gerektiğini ve bunun için fuarların çok önemli" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mümtaz Hacıpaşaoğlu ise, fuarın Türk tarımına hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, tüm Kayserilileri fuara beklediklerini söyledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19