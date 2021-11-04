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16. Kayseri Tarım Fuarı açıldı

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı.

KAYSERİ 04.11.2021, 16:07
16. Kayseri Tarım Fuarı açıldı

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı.

Kayseri OSB TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Murat Yibur, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun Kayseri OSB’deki fuarın önemini vurgulayarak, “Biz bu fuarı 16 senedir yapıyoruz. Bu fuar iki bölümden oluşuyor. Kayseri Tarım Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı. Biz 30 firma ile bu fuara başladı. Fuar alanımızın yarısını dolduramıyorduk. Zaman içerisinde fuarımız büyüdü. Şuanda modern bir fuar alanında bu fuarı yapıyoruz. Türkiye ve dünyada pek çok fuar düzenliyoruz ama gitmiş olduğumuz fuarlar içerisinde en modern ve en kullanışlı fuar alanlarından bir tanesidir. Böyle bir fuar alanında fuar yapmaktan çok gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"Kayseri Ticaret Borsası olarak fuarları oldukça önemsiyoruz”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da, “Firmaların ürünlerini tanıtarak Pazar imkanlarını artıracağı ve geniş bir kitleye ürünlerini daha kolay tanıtabilecekleri fuarımız ilimiz ve ülkemiz ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Kayseri denilince akla pastırma, sucuk ve mantının geldiğini artık tüm Türkiye kabul etmiş durumdadır. Bunun yanı sıra bu ürünlere çerezlik ayçiçeği, kabak çekirdeği, gilaburu, istiridye mantarı ve aspir yağı gibi daha birçok ürün ilave edebiliriz. Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak fuarları oldukça önemsiyoruz. Üyelerimizin tüm Türkiye’de ve dünyada fuarlara katılmalarını teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Kayseri önemli bir tarım kenti”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur da konuşmasında Kayseri’nin önemli bir sanayi kenti olduğu gibi, aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi. Tarımsal üretimde daha iyi noktalara gelinmesi gerektiğini belirten ve tarımsal üretimi bir milli mesele olarak tanımlayan Murat Yibur, “Tarım ürünleri bugünkü dünyada stratejik bir silah haline de gelmiştir. Böylesine önemli bir sektörün çok daha fazla gelişmesini sağlamak hepimizin görevi olmalıdır. Teknoloji ve AR-GE çalışmalarına daha fazla önem vererek hem üretimde, hem üretilen ürünlerin işlenmesinde hem de günümüzde ağırlık kazanan organik tarımda daha iyi noktalara gelmek için elbirliği ile gayret göstermeliyiz. İşte bu anlamda fuarlar çok önemli görevler üstlenmektedir. Üreticilerimizi teknoloji ile buluşturan fuarlar, üretimin ve kalitenin artmasına, yeni pazarlar bulunmasına ve bilgi paylaşımına katkı sağlamaktadır. Bu anlamda açılışını yapacağımız Tarım Fuarı’nın Kayseri ve bölgemizdeki üreticilere çok önemli fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve fuarın açılışı yapıldı.

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