banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ 10.06.2022, 17:32
16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 3 farklı olaydan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu