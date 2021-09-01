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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

KAYSERİ 01.09.2021, 15:25
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası olan H.İ.’yi (31) yakalamak için çalışma başlattı. H.İ.’nin Yeniköy Mahallesi’nde aracında olduğunu tespit eden ekipler, şahsı kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinden de kimlik çıkmadığı bildirildi.

Sağlık kontrolünün geçirilen H.İ., Bünyan Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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