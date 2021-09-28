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15 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi ile 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

KAYSERİ 28.09.2021, 15:15
15 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi ile 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 ekip olarak farklı adreslerde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.P. (35) isimli kadın şahıs ile BİNA ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. M. (33) isimli erkek şahıs yakalandı. Öte yandan yakalama emri bulunan İ.Ç isimli kadın ile yine yakalama emri bulunan A.B. isimli kadın şahıs ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.P., F.M. ve A.B. cezaevine teslim edilirken İ.Ç. ise serbest bırakıldı.

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