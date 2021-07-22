banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

14 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 14 yaşındaki genç kız, odasında ölü olarak bulundu.

KAYSERİ 22.07.2021, 13:27
14 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu
banner502

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 14 yaşındaki genç kız, odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Y.N.’yi (14) hareketsiz şekilde yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Y.N.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Y.N.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501