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14 ilçede 270 mahalle yolu açıldı

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 270 mahalle yolunu ulaşıma açtı. ‘Beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile kentte Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

KAYSERİ 19.01.2022, 12:37
14 ilçede 270 mahalle yolu açıldı

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 270 mahalle yolunu ulaşıma açtı. ‘Beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile kentte Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 9, Bünyan’da 23, Develi’de 30, Felahiye’de 11, İncesu’da 4, Kocasinan’da 21, Özvatan’da 6, Pınarbaşı’nda 65, Sarıoğlan’da 25, Sarız’da 22, Talas’ta 7, Tomarza’da 25, Yahyalı’da 16 ve Yeşilhisar’da 6 olmak üzere toplam 270 mahalle yolunu 2 bin 160 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı. Ayrıca ekiplerin, kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 2, Bünyan’da 4, Develi’de 5, Pınarbaşı’da 40, Sarıoğlan’da 5, Sarız’da 30, Talas’ta 2, Tomarza’da 17 ve Yahyalı’da 1 mahalle yolunda çalışmaları devam ediyor.

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Ekipler, mahalle yollarında genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmalarına devam ederken, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

Öte yandan ‘beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte objektiflere yansıyan karelerde, bazı vatandaşlar kar altında yürümenin keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştirdi. Kente yağan kar yağışı özellikle çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşları mutlu etti.

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