139 dağcının katıldığı Erciyes Kış Zirve Tırmanışı tamamlandı

32 ilden 47 kulüpten 25’i kadın 139 dağcının katılımıyla Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği Erciyes Kış Zirve Tırmanışı tamamlandı.

13 Şubat günü Tekir yaylasında 32 şehirden gelen 139 dağcının tek tek kaydı yapıldı. 2800 metre yükseklikte bulunan Çobanini mevkiinde kamp yapıldı.11. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışında fırtına nedeniyle çadır kurmakta zorlanan ve çadırları patlayan 50 dağcı geceyi dağ evinde geçirmek zorunda kaldı.

Tırmanış ile ilgili olarak bilgi veren Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, “14 Şubat sabahı saat 03:00’da 97 dağcı ile zirveye hareket ettik. Fırtına dindikten sonra ekip lideri Emrah Varol tırmanışa katılan dağcıları kontrol etti. Kahvaltı kayalıklarında kramponlar takıldı ve Şeytan Deresi rotasından zirveye doğru ilerledik. Hörgüç Kayası’ndan sırta çıktık ve 10 dakikalık yolu yarım saatte çıktık. Fırtınaya rağmen başarılı geçen tırmanışı sağ salim tamamladık. Kamp yerimize aynı rotadan iniş gerçekleştirdik” dedi.

Yılmaz, “Tırmanış sonrasında oteller bölgesinde 11. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı’na katılan dağcılara katılım belgeleri verildi” diye konuştu.