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13 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

KAYSERİ 06.07.2022, 14:48
13 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hakkında kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 13 Yıl hapis cezası olan M.H. yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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