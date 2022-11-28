13 Yıl Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Kayabaşı mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.