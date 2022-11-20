12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Bahçelievler, Gesi Fatih, Buğdaylı, Erciyesevler, Kocasinan mahallelerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda; ’kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 12 yıl 7 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z., ’birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ suçundan aranan ve 4 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ile birlikte toplam 11 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.