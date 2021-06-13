banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

112 hasta sevkinde saniyelerle yarışıyor

Kayseri’de 112 ekipleri kırsal mahallelerdeki hastaları şehir merkezine yetiştirebilmek ve hayatta tutabilmek için saniyelerle yarışıyor.

KAYSERİ 13.06.2021, 16:58
112 hasta sevkinde saniyelerle yarışıyor

Kayseri’de 112 ekipleri kırsal mahallelerdeki hastaları şehir merkezine yetiştirebilmek ve hayatta tutabilmek için saniyelerle yarışıyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesinde yaşayan 79 yaşındaki E.K.’nın yapılan tahlil ve tetkiklerinde Akut Kroner Sendrom ön tanısı konuldu. 112 Komuta Kontrol Merkezi ile yapılan görüşmelerde hastanın şehir merkezine sevk edilmesi için bölgeye hava ambulansı yönlendirildi.

Hasta, bir futbol sahasına inen hava ambulansına nakledilerek şehir merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
açık
banner493