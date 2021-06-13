112 hasta sevkinde saniyelerle yarışıyor

Kayseri’de 112 ekipleri kırsal mahallelerdeki hastaları şehir merkezine yetiştirebilmek ve hayatta tutabilmek için saniyelerle yarışıyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesinde yaşayan 79 yaşındaki E.K.’nın yapılan tahlil ve tetkiklerinde Akut Kroner Sendrom ön tanısı konuldu. 112 Komuta Kontrol Merkezi ile yapılan görüşmelerde hastanın şehir merkezine sevk edilmesi için bölgeye hava ambulansı yönlendirildi.

Hasta, bir futbol sahasına inen hava ambulansına nakledilerek şehir merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.