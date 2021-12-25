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112 Acil Sağlık İstasyonu Erciyes’te Yeniden Hizmete Açıldı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes’te kayak sezonunun başlaması ile birlikte 112 Acil Sağlık İstasyonu da yeniden hizmete açıldı. Son iki yıldır kış sezonu boyunca kayak merkezinde meydana gelen kaza ve yaralanmalarda ilk yardım ve acil sağlık hizmeti veren istasyon, bu kış sezonu boyunca da hizmet vermeye devam edecek.

KAYSERİ 25.12.2021, 12:53
112 Acil Sağlık İstasyonu Erciyes’te Yeniden Hizmete Açıldı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes’te kayak sezonunun başlaması ile birlikte 112 Acil Sağlık İstasyonu da yeniden hizmete açıldı. Son iki yıldır kış sezonu boyunca kayak merkezinde meydana gelen kaza ve yaralanmalarda ilk yardım ve acil sağlık hizmeti veren istasyon, bu kış sezonu boyunca da hizmet vermeye devam edecek.

İstasyonun açılışına katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptığı açıklamada; “Kayserimizin incisi Erciyes Dağı’nda kayak sezonunun açılması ile birlikte geçen senelerde olduğu gibi bu sene de 112 Acil Sağlık İstasyonumuzu aktif hale getirmiş buluyoruz. İlimizde, 56 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 89 ambulansla hizmet vermekteyiz. Yeri geldiği zamanlarda hava ambulansımız da gereken yerlere uçuşlar gerçekleştiriyor. İlimizde kentsel bölgelerde vakaya ulaşım süremiz ortalama 5.5 dakika bunu 5 dakikanın altına düşürmek için uğraşıyoruz. Kırsal bölgelerde ise bu süre 17 dakika civarlarında bu süreyi de 15 dakika altına çekmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile hem bize burada yer tahsis ettiği için hem de işbirlikleri ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes A.Ş. Başkanımız Murat Cahit Cıngı’ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Erciyesin uluslararası bir turizm merkezine dönüştüğünü dile getiren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise, "Burada yaşayan insanların kayak yapma ve otelde konaklamaları dışında insani ihtiyaçlarını da karşılamak zorundayız. Burası Büyükşehir Belediyemizin bir yatırımı olmasına rağmen devletimizin tüm kurumları Erciyesimiz için canla başla çalışıyorlar. Bunların başında da İl Sağlık Müdürlüğümüzü saymak gerekir. Bizim riskli bir spor yaptığımız gerçeğinden hareket edecek olursak, burada oluşan yaralanmalarda ve acil müdahale isteyen durumlarda sağlık çalışanlarımız gerçekten can siperhane vazife yapıyorlar. Sadece yaralılara değil Erciyes’te rahatsızlanan tüm vatandaşlarımıza da yardımcı olarak dertlerine derman oluyorlar. Pandemi sürecinde bu kadar yoğun mesai içerisinde iken Erciyes Turizm Merkezindeki yerli ve yabancı misafirlerimizin kaygısına kalmaları bizleri mutlu ediyor. Buradan Sayın Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli nezdinde tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yaralanan Ukraynalı kayakçıya ilk müdahale istasyonda yapıldı

Öte yandan Erciyes’te kayak yapan Ukraynalı milli kayakçı, düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine JAK ekibi, kar motoruyla yaralı kayakçıyı bulunduğu yerden alarak Acil Sağlık İstasyonu’na getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan Ukraynalı kayakçı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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