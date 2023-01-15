1000 Dairelik Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Yıkımlar Başladı

Kentsel dönüşüm çalışmaları için Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleştirilen yıkım çalışmasına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alanda yaklaşık 1000 dairenin inşa edileceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kazım Karabekir Mahallesi’nde eski gecekonduların yıkımına başladık. Buradaki vatandaşlarımızı yeni binalar yaparak eskiler ile takas ediyoruz. Bu alanda artık ömrünü tüketmiş uygunsuz şartlarda olan gecekondularla anlaşıp yıkıp vatandaşlarımızı mağdur etmeden güzel bir şekilde yeni binalarına taşıyoruz. Bu bölgeler güzel bir şekilde değişiyor. Hemen akabinde peyzajı, yolu, alt yapı ve üst yapısı tamamen değişecek. Tüm ekip arkadaşlarıma bu detaylı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Çünkü mülkiyetle ilgili işlemler meşakkatli olduğu için önemlidir. Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşümün 1 aşamasını tamamlamıştık. Yaklaşık 40 Blok 2000 daire 120 dükkandan oluşan bir kentsel dönüşüm tamamlandı. Aynı zamanda kentsel dönüşümün içerisinde okullar, pazar yeri, sağlık ocağını tamamladık birde kütüphane ve ikinci bahar evi yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi’nde kentsel dönüşümde 2. etap çalışmamız başlıyor. Yıkımlar devam edecek. Tam 1000 daire burada inşa edilecek. Vatandaşlarımız daha nitelikli modern konutlarda yaşayacaklar. Alt yapı ve üst yapısıyla çok güzel bir mahalle ortaya çıkacak. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.