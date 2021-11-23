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100 mimarı buluşturan etkinlik

Türkiye’nin seramik ve dekorasyon adına en büyük markalarından olan Dekoyap’ın yönetim kurulu, Kayseri’de hizmet veren 100 mimarı aileleriyle birlikte misafir etti.

KAYSERİ 23.11.2021, 16:49
100 mimarı buluşturan etkinlik

Türkiye’nin seramik ve dekorasyon adına en büyük markalarından olan Dekoyap’ın yönetim kurulu, Kayseri’de hizmet veren 100 mimarı aileleriyle birlikte misafir etti.

Antal Sherwood Ecxlusive Otel’de düzenlenen 3. Düzenlenen Geleneksel Mimarlar Toplantısı’nda konuk olan mimarlar, 4 gün boyunca aileleri ile beraber birbirinden eğlenceli anlar yaşadı. ’Bil Bakalım’, ’Mancınık’ ve ’F1 Yarışı’, ’bowling’ ,’voleybol’, ’atıcılık’ gibi yeteneğe ve konsantrasyona dayalı 6 farklı etkinlikte yarışmaların düzenlendiği toplantıda, bütün kategorilerde derece yapan mimarlara ödülleri verildi. Düzenlenen organizasyon hakkında bilgiler veren Dekoyap Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özmen, "Sizler ile yeniden buluşabildiğimiz için çok mutluyum. Böyle sizin gibi değerli mimarlar ile bir arada olmak bizleri çok onure ediyor. Öncelikle bizleri kırmayıp davetimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Sektörümüze yön veren siz değerli mimarlarımız ile vakit geçirmek, deneyimlerinden istifade etmek, sizlerdeki pozitif enerjiden faydalanmak bizlere değer katıyor. Bu sene pandemi nedeni ile yapı fuarının çok etkili olmayacağını ve hepimizin motive olmaya, güzel enerji depolamaya ihtiyacı olduğunu düşünerek, bu yıl Antalya da sizler ile buluşmanın daha etkili olacağını düşünüp böyle bir organizasyon planladık. Bizler Dekoyap ailesi olarak şunun farkındayız ki, seramik sektöründe yeni trendleri belirleyecek olan siz değerli mimarlarımızın tasarım fikirleri ve bakış açılarıdır. Daha önceki tecrübelerimizden şunu çok iyi anladık ki, bir proje iyi bir mimarın elinde küçük bir dokunuş ile farklı bir anlam ve değer kazanıyor. Çok iyi biliyoruz ki sizler ile daha çok vakit geçirmek, fikir alışverişinde bulunmak bizlerin ve sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacak. Mimarların bilim ve sanatın buluşma noktası olduğunu ve yeni fikirler ile tasarımlara yön verdiğini biliyoruz. Bu yüzden sizler ile motive edici organizasyonlarda buluşmaktan keyif alıyor ve bunu her yıl yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sizin gibi değerli mimarlarımızın katkılarıyla, pandemi ve benzer olaylar gibi ülkemizin birçok olumsuzluklar yaşadığı bu dönemde, biz şirket olarak kendi literatürümüzden kriz sözcüğünü çıkarttık. Ve yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ettik, bütün birimlerimiz ile çok çalıştık ve bunun karşılığını da Allah’ın izniyle aldık. Ve temsil ettiğimiz birçok markadan Türkiye ve bölge 1.’si olduk" dedi.

Toplantının amacı hakkında bilgiler Özmen, "Biz bu toplantılar ile sizlerle olan diyaloğumuzu geliştirmek, samimiyetimizi ve muhabbetimizi artırmak istiyoruz. Yıl boyunca hepimiz çok çalıştık ve yorulduk. Bu 3 gün boyunca hep birlikte iş stresinden uzak hoşça vakit geçirelim istiyoruz. Bu yüzden ürün veya fabrika tanıtımına yer vermeden, iş ile alakalı konulardan uzak, tamamen kendiniz ve meslektaş dostlarımızla baş başa kalacağımız bir tatil planladık. Tatil boyunca dolu dolu vakit geçireceğimiz etkinlikler ve keyif alacağınız oyunlar hazırladık. Sizlerden ricamız bu etkinliklere katılmanız ve tadını çıkarmanız. Kayseri’yi ve ofisin stresini birkaç günlüğüne unutup yeniden enerji depolayalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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