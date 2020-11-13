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10 Kasım Atatürk’ü Anma Masa Tenisi turnuvası tamamlandı

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ MASA TENİSİ İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA YILDIZ - GENÇ KAYSERİ LİGİ MASA TENİSİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.

KAYSERİ 13.11.2020, 15:21
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Masa Tenisi turnuvası tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yıldız-Genç Kayseri Ligi Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlen müsabakalara toplamda 30 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yakından takip etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabaka sonuçları ise şu şekilde:

Yıldız Kızlar

1. Emine ÇETİN

2. Melike AKSU

3. Ecrin ÇETİN

4. Ceren KAHRAMAN

Yıldız Erkekler

1. Yunus GAYGISIZ

2. Ömer Kasım BULUT

3. Kenan Eren KAHRAMAN

4. Berat Can BÖLÜK

Genç Kızlar

1. Altınay Hatun BULUT

2. Ayşe İzel BİLGİÇ

3. Zeynep Sıla DUMAN

4. Elif DUMAN

Genç Erkekler

1. Mehmet Ali KARABOĞA

2. Furkan KÖŞE

3. Yusuf GAYGISIZ

4. Süleyman TEKİN
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