1 milyon 300 bin mesajla koronavirüs mücadelesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla kentteki açık hava reklam alanları “#Gerekmedikçe15GünEvdenÇıkmıyoruzKayseri” konulu çalışmalarla donatıldı. Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin logolarının yer aldığı çalışmalara Kayserililer ’in ilgi gösterdiği gözlendi.

COVID-19 salgınının ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlara verilen mesajlar daha da önem kazanmaya başladı. Salgınla birlikte alınan tedbirlerin yanında vatandaşlara yapılan uyarılar da sıklıkla tekrarlanıyor. Bu bağlamda Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla şehrin yoğun olduğu bölgelere uyarı mesajları asıldı. Her fırsatta tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, uyarılarını sürdürerek, “Sosyal İzolasyonun” sağlanmasının önemine işaret ederek, bir dönem önemli konunun da “Hareketlilik” olduğunu ve bunun da mecbur haller dışında engellenmesinin virüsün yayılımı açısından şart olduğuna dikkati çekti.

Başkan Büyükkılıç, “Koronavirüs ile mücadelemizi ilk günden itibaren sürdürüyoruz. Yerel yönetim olarak en başından beri maske, el dezenfektanı, evden çıkamayan yaşlılarımıza yemek hizmeti, el ve ortam dezenfektanı ile ürettiğimiz kolonyalar ile vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Yaptığımız ilaçlama çalışmaları ile esnafımızın yanında olduk. Sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımıza yönelik hizmetlerimiz aralıksız sürdürülüyor. Ama tek başına bütün bunlar yeterli olmuyor. Bireysel duyarlılık hepsinden önemli. Bu zor günleri geride bırakmamız bu şehirde yaşayan her bir bireyin kişisel gayreti ile mümkün olacak. Bu nedenle mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca hareketliliğimizi kısıtlamamız ve evlerimizde kalmamız gerekiyor. Bu şehirde yaşayan herkesin birbirine karşı sorumluluklarının da bulunduğu göz ardı edilmemeli. Kıymetli hemşehrilerimizin de tedbir bağlamında bizlere, kendilerine ve sevdiklerine yardımcı olmaları gerekiyor. Mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini tekraren hatırlatmak istiyorum. Artışın önüne geçebilmek için kalabalık ortamlardan uzak durmalı, bulaş riskini azaltmalı ve en önemlisi maske, mesafe, temizlik üçlüsünü hayatımızın merkezine almalıyız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumsal duyarlılığın sağlanması ve topyekün virüsle mücadele edilebilmesine yönelik çalışmaların sağlanması kapsamında vatandaşlara 1 milyon 300 bin adet SMS mesajı gönderildi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç imzalı mesajda “birlikte Başaralım” vurgusu ön plana çıktı.