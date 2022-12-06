1 haftada 92 zehir taciri yakalandı

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 92 zehir taciri yakalanarak işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde farklı noktalarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise, 185 adet uyuşturucu hap, 565 gram uyuşturucu madde, 5 adet tabanca,, 2 adet tüfek ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.